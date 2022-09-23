Siirt'te Işık Hadise'sini izlemek için sabah namazında buluştular

Siirt'te İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 258 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması, vatandaşlar tarafından izlendi.

Siirt'in Tillo ilçesinde, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı meydanda program düzenlendi.

Bu programda, Türkiye’nin farklı illerinden yüzlerce kişi, 258 yıl önce dönemin astronomi dehası İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri’nin sandukasının başucunu aydınlatması için yaptırdığı Işık Hadisesi'sini izlemek için geldi.

"Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?"



Halkın yoğun da ilgi gösterdiği bu programda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 258 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlattığı anın gerçekleşmesi beklendi.

Salavat getirerek bekleyen vatandaşlar, güneşin doğmasıyla saat tam 06.19'da gerçekleşen ve yaklaşık olarak 5 dakika süren bu hadiseyi belediye binasına kurulan ekrandan takip etti.

"Bir öğretmenin bir öğretmenine gösterdiği bu saygıyı çok az görebiliyoruz"

AA'nın haberine göre, Mardin'den gelen Zeynep Öziş, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasına gösterdiği bu saygıyı gelip yerinde görmek istediğini dile getirerek, "Çok duygulandım. Bir öğretmenin bir öğretmenine, bir hocasına gösterdiği bu saygıyı çok az görebiliyoruz. Gittikçe sayı azalıyor. Böyle büyük bir zatın günümüze kadar iz bırakması gerçekten gurur verici." dedi.

"Herkesin buraya gelmesini ve burayı tanımasını istiyorum"

İstanbul'dan gelen Mustafa Aras da duygusal ve manevi yönden çok güzel vakit geçirdiğini dile getirerek, "Hepimiz hadiseyi yerinde görmek için güneşin doğduğu vakti bekledik.Gerçekten çok güzeldi. Telefonlarımızdan bu anı çektik. Herkesin buraya gelmesini ve burayı tanımasını istiyorum." diye duygularını belirtti.

Işık hadisesi'nin hikayesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek çeşitli arayışlara girmişti.

İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe yapmış ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Güneş ışığının kırılmasıyla güneş başucuna doğuyor

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.