Işık hüzmesi nedir, nasıl oluşur? Ankaralıları korkuttu

Ankara ve çevresinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi görüldü. Peki ışık hüzmesi ne demek? İşte ayrıntıları...

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı.

Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu düştü?" sorusunu akıllara getirdi.

Işık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak kaybolduğu görüldü. Peki ışık hüzmesi nedir ve nasıl oluşur? İşte bilgiler...

IŞIK HÜZMESİ NEDİR?

Işık demeti veya ışık hüzmesi, ışığın ince bir demet halinde bir kaynaktan ışımasına verilen addır.

Güneş ışığının kendisini engelleyen herhangi bir nesnenin (örneğin bulut) arasındaki bir delikten ince bir demet halinde ışıması buna örnektir. Işık demetini yapay olarak üretebilmek için bir lamba ve parabolik yansıtıcı kullanılır.

LED'ler, spot ışıkları gibi pek çok alette bu teknoloji kullanılır. Lazer mümkün olan en az demet sapmasını sağlar, böylece neredeyse paralel demetler elde edilebilir.