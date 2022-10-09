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İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı
İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı.
- 09.10.2022 - 02:29
Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun körfezinde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu.
Hatay’ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi´nde de kendini gösterdi.
İHA'nın haberine göre, körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.