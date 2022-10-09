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    İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı

    İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı.
    • 09.10.2022 - 02:29
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    İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı

    Akdeniz bölgesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur İskenderun körfezinde yoğun şimşek fırtınasına neden oldu.

    Hatay’ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun Körfezi´nde de kendini gösterdi.

    İHA'nın haberine göre, körfezde ve Amanos dağları üzerinde yoğunlaşan şimşeklerin gece karanlığını aydınlatması görsel şölen oluşturdu.

    İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı #1

    İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı #2

    İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı #3

    İskenderun Körfezi´nde şimşekler geceyi aydınlattı #4


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