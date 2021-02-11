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    İskenderun'da balon balığı yiyen gemi kaptanı öldü

    Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen kuru yük gemisinin mürettebatı, Finike açıklarında yakalanan balon balığını yedi. Zehirlenen geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak öldü.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 09:22
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    İskenderun'da balon balığı yiyen gemi kaptanı öldü

    İzmir’den aldığı yükü İskenderun’a götüren M/V Ali Işık adlı kuru yük gemisindeki denizciler, 27 Ocak günü Finike açıklarında balık avlarken birkaç balon balığı da yakaladı.

    Geminin ikinci kaptanı Muhammer Alak ve makine yağcısı Nazmiye Aldemir’in tuttuğu balıklar, yenilmek üzere geminin derin dondurucusuna konuldu.

    30 Ocak sabahı, İskenderun Metalurji Limanı’na ulaşan geminin aşçısı Şahin Yılmaz, ikinci kaptan Alak'ın isteği üzerine balon balıklarını temizleyerek pişirdi.

    5 DENİZCİ YEDİ

    Alak, baş çarkçı Asım Cort, aşçı Şahin Yılmaz ve makine yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş, saat 10.00 sıralarında balıkları yedi. Balıkları yiyen kişilerde bir süre sonra zehirlenme belirtileri görülmeye başlandı.

    Muhammer Alak

    YERE YIĞILDI

    İkinci kaptan Muhammer Alak, saat 13.00 sıralarında fenalaşarak yere yığıldı. Büyük panik yaşanan gemide kaptan Şerafettin Yılmaz, kalp masajı ve oksijen takviyesiyle Alak’ı hayatta tutmaya çalıştı. Ancak ikinci kaptan Alak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    4 DENİZCİ TEDAVİ EDİLDİ

    Zehirlenen diğer 4 denizci, askerler tarafından götürüldükleri İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Muhammer Alak

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