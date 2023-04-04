İskenderun'da depremzede çifti hayata sevgileri bağlıyor İskenderun'da çadır kentte yaşayan 73 yaşındaki Edibe Çaparoğlu, 67 yaşındaki engelli eşi Nezih Çaparoğlu'na fedakarca bakıyor.

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Mustafa Kemal Mahallesi'nde hasar gören evlerinden komşularının yardımıyla çıkan ve o günden beri çadır kentte kalan Çaparoğlu çifti, birbirlerine olan sevgileriyle hayata tutunuyor.

Sıhhi tesisatçılık yaparken 20 yıl önce geçirdiği felç nedeniyle yüzde 90 engelli olan Nezih Çaparoğlu, yıllardır olduğu gibi depremlerin ardından da zorluklara eşiyle birlikte göğüs geriyor.

Yeme, içme gibi her türlü bakımını yaptığı kocasının elini hiç bırakmayan Edibe Çaparoğlu, akülü aracıyla zaman zaman gezintiye çıkan kocasının yanından hiç ayrılmıyor.

Engelli eşine 34 yıldır bakıyor

Kol ve bacaklarını hareket ettirmekte, konuşmakta güçlük çeken kocasına şefkatle bakan Edibe Çaparoğlu, 34 yıl önce evlendiği eşiyle birbirlerine her zaman sahip çıktıklarını söyledi.

Eşi Nezih'in engelli maaşı ve bakım aylığıyla geçimlerini sürdürürken, depremle evlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını anlatan Çaparoğlu, kocasıyla ilgili yardım gerektiren bazı durumlarda çadır kentteki komşularından destek aldığını dile getirdi.

"Kapıyı nasıl açtığımı hatırlamıyorum"

Depremin meydana geldiği gecede yaşadığı şoku atlatamadığına değinen Çaparoğlu, "Ben o günü hayatta unutmam. Sallandığımız zaman eşimin üstüne kapandım. Sonra komşular kapıyı vurdu. 'Aç kapıyı sizi çıkaracağız' dediler. Kapıyı nasıl açtığımı hatırlamıyorum, sonra kendimizi dışarıda yağmurun altında bulduk." ifadelerini kullandı.

"Halimize çok şükür"

Çaparoğlu, eşi Nezih'in sağlığını yitirmeden önceki yıllarından kendisi için fedakarlıklar yaptığını, şimdi ise fedakarlık sırasının kendisinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Eşim için canımı feda ederim, onu yalnız bırakmam. Eşim sağlıklıyken bana iyi baktı, iyi yaşattı, güzel günler gösterdi. Felç olduktan sonra ben de onu asla ve asla bırakamam. Ne kadar zor olursa olsun katlanmaya mecburum ve son nefesime kadar yapacağım. Kendisiyle zaman zaman dışarı çıkıyoruz. Allah bunları yazdıysa, biz de bunlara katlanmak zorundayız. Halimize çok şükür. Benim bir tek hayalim var. Kendime göre bir evim olsun. Eşimle son nefesime kadar yaşamak istiyorum.

Nezih Çaparoğlu da eşinin sevgi, şefkatinden memnun olduğunu ifade ederek, "Eşim bana Allah'ın bir lütfu. Eşimin sayesinde iyiyim." dedi.