İskenderun'da depremzedelere kuaför hizmeti Asrın felaketinden etkilenen İskenderun'da kurulan konteyner atölyede depremzedelere kuaför hizmeti verilerek mutlu ediliyor.

AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Barbaros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Dursun tarafından başlatılan ve Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, depremzedelere moral oluyor.

Kadınlara kuaför hizmeti verilen konteyner atölyedeki çalışmalara destek veren öğrencilerden Büşra Emen, projeden haberdar olunca depremzedeler için bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

"Bu zor günleri atlatacağız"

Kadınların saçlarını yıkadıklarını, kestiklerini ve boyadıklarını aktaran Emen, şunları söyledi:

Çocuklara da yüz boyama gibi işlemler yapıyoruz. Onların buradan mutlu ayrıldıklarını görmek, bizi çok mutlu ediyor. Umarım en kısa sürede bu zorlu günleri atlatacağız.

"Herkese destek oluyoruz"

Okulun Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Öznur Burkay, depremin üçüncü haftasından itibaren ihtiyacı olan herkese hafta sonları da dahil hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanlara psikolojik açıdan destek olmak istediklerini anlatan Burkay, "Genç, yaşlı, çocuk ayırt etmeden herkese destek oluyoruz." dedi.

Atölyede saç bakımı yaptıran depremzede Fevziye Arslan ise verilen hizmetten memnun kaldığını kaydetti.