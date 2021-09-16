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    İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, ardından etkili olan sağanak yağış ise hayatı olumsuz etkiledi.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 23:37
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 23:41
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    İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı

    İskenderun’da yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler körfezde adeta geceyi aydınlattı.

    ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

    Şimşeklerin ardından etkisini gösteren şiddetli sağanak ise şehir merkezinde su taşkınlarına neden oldu. Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.

    YAĞIŞ 2 SAAT ETKİLİ OLDU

    İskenderun-Adana yolunda da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar da yolda kaldı. Hayatın olumsuz etkilendiği yağış yaklaşık 2 saat etkili oldu.

    İskenderun'da şimşekler geceyi aydınlattı VİDEO

    İskenderun da şimşekler geceyi aydınlattı #1

    İskenderun da şimşekler geceyi aydınlattı #2

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