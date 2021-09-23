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İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimşekler görsel şölen oluşturdu. Körfezde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.
- İHA
- 23.09.2021 - 00:29
- Güncelleme : 23.09.2021 - 00:57
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gün batımında yağmur bulutlarının gelişiyle birlikte çakan şimşekler Körfez’de adeta görsel şölen oluşturdu.
ŞİMŞEKLER MEST ETTİ
Tımelapse ve ağır çekim teknikleri ile belgesel tadında görüntülerin oluştuğu İskenderun Körfezi’nde gemiler üzerinde çakan şimşeklerin görüntüleri izleyenleri mest etti.
GECE BOYUNCA ETKİLİ OLDU
Geceyi aydınlatan şimşekler gece boyunca etkili olurken aralıklarla yağan sağanak yağmurda hava sıcaklığını düşürdü.
İskenderun’da şimşekler görsel şölen oluşturdu VİDEO