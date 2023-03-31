İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi 2 gün önce şiddetli bir şekilde etkili olan sağanak yağmur, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Ekiplerin mücadelesiyle sular tahliye edilmeye başlandı.

AA & Ensonhaber Depremin vurduğu Hatay'da yağmurun etkisi sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afetten etkilenen kentlere için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmuştu. Bunun üzerine aralıklarla başlayan yağmur şiddetini artırarak olumsuzluklara yol açtı. Cadde ve sokaklar göle döndü Hava şartlarından en çok etkilenen ise İskenderun oldu. Bölgede, sağanak yağışın ardından deniz seviyesi yükselerek cadde ve sokakları göle çevirdi. Suların bir kısmı çekildi Ana erterlerde biriken su vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgedeki esnafı da mağdur eden sular, ekipleri harekete geçirdi. 2 gündür devam eden çalışmaların ardından sağanak ve lodos nedeniyle su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerin bir kısmında sular çekildi.