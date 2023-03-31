İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
AA & Ensonhaber

Depremin vurduğu Hatay'da yağmurun etkisi sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, afetten etkilenen kentlere için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulunmuştu.

Bunun üzerine aralıklarla başlayan şiddetini artırarak olumsuzluklara yol açtı.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Hava şartlarından en çok etkilenen ise İskenderun oldu.

Bölgede, sağanak yağışın ardından deniz seviyesi yükselerek cadde ve sokakları göle çevirdi.

İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi

Suların bir kısmı çekildi

Ana erterlerde biriken su vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgedeki esnafı da mağdur eden sular, ekipleri harekete geçirdi.

2 gündür devam eden çalışmaların ardından sağanak ve lodos nedeniyle su altında kalan kıyı şeridindeki caddelerin bir kısmında sular çekildi.

İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi
İskenderun'u göle çeviren yağmur sularının bir kısmı çekildi