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- İSKİ 27 Temmuz 2021 su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ 27 Temmuz 2021 su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Suların kesik olduğunu gören İstanbullular, hangi ilçelerde kesinti olduğunu ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 27 TEMMUZ 2021 İSKİ su kesintisi olan ilçeler...
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 09:01
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), zaman zaman bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını bildiriyor.
27 Temmuz 2021 Salı günü için İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı.
"Sular ne zaman gelecek" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte detaylar...
27 TEMMUZ 2021 İSKİ SU KESİNTİSİ
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 27.07.2021 08:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.7.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.