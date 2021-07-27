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İSKİ 27 Temmuz 2021 su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ 27 Temmuz 2021 su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Suların kesik olduğunu gören İstanbullular, hangi ilçelerde kesinti olduğunu ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 27 TEMMUZ 2021 İSKİ su kesintisi olan ilçeler...