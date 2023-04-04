İSKİ müdahale etmedi! Binayı sivrisinek bastı Küçükçekmece'de bir binanın bodrum katına sızan kanalizasyon suyunu İSKİ 7 aydır temizlemedi, sudan üreyen ve tüm binayı saran sivrisinekler çocukları ısırdı.

İHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın bodrum katına 7 ay önce kanalizasyondan su sızmaya başladı.

Bodrum katı sızan suyla dolarken bina sakinleri, suyun çekilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) başvurdu.

Ancak herhangi bir çözümün olmadığı ileri sürüldü.

Bir süre sonra tekrar başvuru yapan bina yöneticisi Mehmet Şerif Doğanay, olumlu herhangi bir dönüş yapılmadığını anlattı.

Kanalizasyondan sızan ve koku yapan sudan bir hafta önce ise sivrisinekler üremeye başladı.

Çocukları ısırdı

Sinekler binanın her tarafına yayıldı. Binada oturan çocukların yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli yerlerinde sivrisinek ısırıkları olduğu görülürken bazıların da yaraya dönüştüğü gözlemlendi.

Konu hakkında tedirgin olan 15 dairenin yer aldığı bina sakinleri, hem suyun binanın kolanlarına zarar vermesi hem de sivrisineklerin hastalık yayma endişesi nedeniyle bir çözümün bulunmasını istiyor.

"Çok kötü durumdayız"

İSKİ’ye defalarca gittiğini ancak bir çözümün olmadığını anlatan bina yöneticisi Mehmet Şerif Doğanay, şunları söyledi:

Yaklaşık 7 ay önce buraya bir su girdi. Girerken biz İSKİ’ye müracaat ettik, geldi iki kere analiz yaptı. Analiz sonucunda kanal suyu çıktı ve çare olmadılar, gittiler. Git gel, git gel 50 kere gittik geldik bir sonuca varamadık. Önümüzde deprem var, binaya bu su zarar veriyor. Sinek aldı başını gitmiş, hiç kimse içerde dayanmıyor, çok kötü durumdayız. Su 7 ayı geçiyor, sudan dolayı sinek doldu.

"İSKİ çare olmuyor"

Defalarca başvuru yapılmasına rağmen bir dönüşün olmadığını anlatan Doğanay, şu ifadeleri kullandı: