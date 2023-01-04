Petrol
80.44
-2.02%
Euro
19.9027
0.69%
Dolar
18.7399
0.10%
Altın
1.121
1.44%
Borsa
5609
0.00%
Bitcoin
319.856
0.40%
BTXN Coin
7.37
2.93%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İSKİ'den duyuru: İlçe ilçe su kesintileri

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, su kesintileri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?
    • 04.01.2023 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İSKİ'den duyuru: İlçe ilçe su kesintileri

    İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, gün içinde aksaklık yaşamamak için su ve elektrik kesintilerini öğrenmek istiyor.

    Su kesintisini öğrenmek için İSKİ'nin resmi internet sitesine bakmak yetiyor.. İSKİ rutin olarak kesintileri yayınlıyor.

    Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşayanlar, günlük olarak kesintilere ulaşma imkanına sahip.

    İSKİ'nin paylaştığı bu kesintiler, yine gün içerisinde arıza giderildikçe de güncelleniyor.

    Bu kesintileri öğrenmek isteyenler de "İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek? İşte yanıtı..

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında suların ne zaman geleceğini öğrenmek için, aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

    İSTANBUL SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI


    İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın zirvesinde
    Gündem

    İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın zirvesinde

    İzmir'de 113 göçmen kurtarıldı
    İç Haber

    İzmir'de 113 göçmen kurtarıldı

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Görüş Bildir