İskoçya'nın sembolü: İskoçlar neden etek giyer? İşte hikayesi

İskoçya denilince şüphesiz herkesin aklına etek giyen erkekler gelir. Peki İskoç erkeklerinin etek giymesinin anlamı nedir? İşte ardındaki hikaye...

Her ülkenin yüzyıllardan süregelen ulusal kıyafetleri mevcuttur. Atalardan kalan kıyafet mirasını günümüze kadar taşıyan ülkeler, tarihi ile gurur duyduklarını göstermekle birlikte gelenek göreneklerine bağlılıklarını da temsil ederler.

Ulusal kıyafet denilince akla gelen ülkelerden birisi de İskoçya...

Atalarıyla aynı kıyafeti giymenin önemli olduğunu düşündükleri için ulusal bayramlarda ve geleneksel dans gösterilerinde kilt giymeye devam ediyorlar.

Kilt, turistler tarafından "etek" olarak tabir ediliyor ancak İskoçlar bu durumda hiç hoşlanmıyorlar.

Derin bir kültürün parçası olan İskoç etekleri günümüzde önemini hala koruyor.

Öyle ki sıklıkla "İskoçlar neden etek giyer? İskoçların eteklerinin adı nedir? İskoçya'da neden etek giyilir? Kilt nedir? gibi sorular zaman zaman araştırılıyor.

Kilt nedir?

Kilt, İskoçya'da erkeklerin giydiği eteğe verilen isimdir. İskoçya'da düğün ve balo gibi özel günlerde giyilen bu etekler aslında ulusal gururun ve aile/klan ilişkilerinin önemli bir sembolüdür.

İskoçlar neden etek giyer?

Eski zamanlarda İskoç erkekleri, dizlerinin altına kadar gelen bir çeşit uzun gömlek ve uzun çoraplar giyip omuzlarına da yün battaniye atıyorlardı. Bu kıyafet tarlada çalışmak için oldukça rahattı ama 1730’larda fabrikada çalışmaya başlamalarıyla birlikte bu kıyafetlerle artık rahat edemez oldular.

Fabrika sahibi de battaniyeyi etekle değiştirdi; böylece ilk kilt ortaya çıkmış oldu.

1770’lerin sonlarında, İngiliz ordusundaki İskoçlar milliyetçilik duygusuyla kilt giymeye başladılar.

Öte yandan İskoçya’nın dağlık bölgelerindeki zorlu yaşam koşulları sebebiyle hayatı kolaylaştıran İskoç eteği, günümüzde de varlığını sürdürüyor.