İŞKUR bekçi alımı ne zaman başlıyor? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR bekçi alımı hangi illeri kapsıyor? İşte merak edilen sorulan cevapları..

İŞKUR, yeni dönemde inşaat ve iş yerlerinde çalışmak üzere bekçi alımı yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi ise başvuru tarihlerini başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

İŞKUR'un bekçi alımına başvuru yapacak adayların belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir.

Bekçi alımı hangi illeri kapsıyor?

Yayınlanan ilana göre bekçi alımı Çanakkale, Giresun, Bursa, Denizli, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir, Tekirdağ ve Gaziantep’i kapsıyor.Ayrıca Kocaeli’de engelli kategorisinde 1 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı gerçekleştirilecek.

Bekçi alımı başvuru şartları

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları

- Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.