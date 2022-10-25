İŞKUR Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR özel sektör için bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. İşte detaylar..

İŞKUR özel sektörde çalışmak üzere bekçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Bekçi alımı için başvurular 13 Ekim 2022 tarihinden başladı. Başvuruların 28 Ekim 2022'ye kadar devam etmesi bekleniyor.

İŞKUR bekçi alımı İstanbul, Bursa, İzmir, Tekirdağ ve Bolu illerinde yapılacak. Bu ilde bulunan ve başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını araştırıyor.

Bekçi alımı ile ilgili başvurular normal şartlarda 28 Ekim tarihinde son bulacak ancak alımlar özel sektöre yapılacağı için başvuru tarihleri değişebiliyor.

Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

- T.C. Vatandaşı olmak,

- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak lazım

- Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde tüketimi nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamak

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak

- En az ilköğretim, lise ya da dengi okul mezunu olmak lazım

- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)

- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.

- Başvuruda bulunulacak il içerisinde ikamet ediyor olmak.