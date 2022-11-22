İŞKUR KPSS şartsız personel alımı yapacak! 7-8 bin TL maaş imkanı..

İŞKUR KPSS şartsız personel alımı yapacak! 7-8 bin TL maaş imkanı..

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) KPSS şartsız personel alımı yapılacağını duyurdu.

İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre birçok ilde ve ilçede işçi alımı gerçekleştirilecek. Bazı il ve ilçelerde alınacak işçilerde KPSS şartı aranmayacak.

Yapılan duyurunun ardından binlerce vatandaş İŞKUR personel alımı hakkında araştırmalarına hız kazandırdı.

Milyonlarca kişiye iş imkanı sunan İŞKUR'da yer alan son ilana göre 1415 kişinin istihdam edileceği belirtiliyor.

İşe alınacak personellere yaklaşık 7-8 bin TL arası maaş verileceği aktarılıyor. Paketleme işçisi olarak toplam da 1415 işçi alımı farklı şehirlerde yapılacak. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru şartları

- 18 yaşını tamamlamış olmak

- En az ilkokul mezunu olmak

- Çalışmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının olmaması

- Vardiyalı çalışma sistemine uygun olabilmek

- Adli sicil kaydının temiz olması

- Güvenlik soruşturmasının başarıyla tamamlanması

Bu şartlar ilanlara göre değişkenlik gösterebilir..