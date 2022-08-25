Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak! İŞKUR TYP alımları ne zaman başlıyor?

Okullara güvenlik ve temizlik personeli alınacak! İŞKUR TYP alımları ne zaman başlıyor?

İŞKUR'ın TYP kapsamında güvenlik ve temizlik personeli alınacağını açıklaması sonrası başvuru tarihleri ve şartları adayların gündemindeki yerini aldı.

İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere okullara binlerce güvenlik ve temizlik personeli alımı yapacak.

İŞKUR TYP alımları başvuru şartları ve başvuru ilanı gündeme geldi. Başvuru yapmak isteyen binlerce aday konu hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

En çok merak edilenler ise İŞKUR TYP ilanları çıktı mı ve TYP okullara güvenlik ve temizlik personel alımları ne zaman başlayacak soruları oldu.İşte konu hakkında merak edilenler..

Personel alımı ne zaman yapılacak?

Konu hakkında henüz net bir tarih verilmedi.Ancak okulların 12 Eylül'de açılacağı göz önüne alınırsa 12 Eylül öncesinde temizlik ve güvenlik görevlisi alımlarının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TYP başvuru şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).









