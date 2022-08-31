İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS şartsız 60 bin personel alınacak!

İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS şartsız 60 bin personel alınacak!

TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak personellere ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.İşte başvuruların alınacağı tarih..

İŞKUR Toplum Yararı Programları (TYP) personel alımlarının ne zaman yapılacağı büyük merak konusu haline geldi.Konuyu yakından takip edenler başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

İŞKUR yaklaşık 60 bin temizlik ve güvenlik personeli alımı yapacak.Peki başvurular ne zaman başlayacak ve başvuru şartları nelerdir?

Okullara temizlik görevlisi ve güvenlik personeli alımıyla istihdama katkı sağlamayı hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR üzerinden başvuruları kabul edeceğini duyurdu.

Peki İŞKUR TYP personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İşte cevabı..

Başvurular ne zaman başlayacak?

TYP personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu.TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak personellere ilişkin ilanlar erişime açıldı.İşkur'un resmi internet sitesini ziyaret ederek başvurularınızı yapabilirsiniz.

TYP personel alımı şartları neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

- Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç)