İslahiye'de depremlerden sonra oluşan doğal göl taşma noktasına geldi Asrın felaketinden sonra dağların birbirine kavuştuğu İslahiye'de oluşan doğal gölün su seviyesi yükselince çevresindeki 5 köy boşaltıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilginç bir doğa olayı yaşandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kopan kaya parçaları iki farklı dağı birleştirdi. Dağların birleştiği noktada eriyen kar suları da doğal göl oluşturdu.

Gaziantep ve çevresinde 2 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle doğal gölün su seviyesi yükselirken, ilçede alarma geçildi.

5 köy boşaltıldı

Göl çevresinde bulunan yaklaşık 5 köy boşaltılarak, köylüler ilçedeki askeriye ve sağlam yurt binalarına yerleştirildi.

Bölgede gece boyunca devam eden şiddetli sağanak ve dolunun ardından doğal gölün su seviyesi taşma noktasına ulaşırken, bölgedeki yağışların pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.