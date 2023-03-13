İslahiye'de görev yapan polislerden öğrencilere duygulandıran not Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremlerden sonra görevlendirilen 100 polis, kaldıkları okuldan ayrılırken depremzede çocuklar için not bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte emniyet teşkilatları da asayiş hizmetleri ve yaraların sarılması için afet bölgesine hareket etti.

Daha önce yapılan görevlendirmelere ek olarak Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilmek üzere Gaziantep’in İslahiye ilçesine 100 polis takviye kuvvet olarak görevlendirildi.

Görevlendirilen polisler, nöbet değişimi sebebiyle İslahiye'den ayrılmadan önce kaldıkları sınıfın öğrencilerine anlamlı bir not bıraktı.

"Bizim size çok ihtiyacımız var"

Okuyanları duygulandıran notta ise şu ifadeler yer aldı: