İşletmelere 100 bin lira destek! KOSGEB hızlı destek programı nedir, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni mezunlara KOSGEB destekleriyle ilgili müjde verdi. Peki KOSGEB hızlı destek programı nedir, nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada KOSGEB desteklerinin genişletileceğinin müjdesini verdi. Peki KOSGEB nedir, ne demek? 2022 KOSGEB destekleri ve başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada meslek lisesi ve üniversite mezunlarını istihdama dahil etmek için KOSGEB desteklerinin genişletileceğine yönelik müjde verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), sağladığı desteklerle sayısız kişiye iş fırsatı sunuyor.

Peki, KOSGEB nedir, ne demek? KOSGEB hızlı destek programı nedir, nasıl başvurulur? İşte 2022 KOSGEB destekleri ve başvuru şartları...

KOSGEB DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezunlara yönelik geliştirilen KOSGEB desteği hakkında, ''KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Nisan ayında küçük işletmelere yönelik hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını genişletiyoruz. Yeni mezun gençlerin istihdamı teşvik edilecek. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi, üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam eden işletmelerimize, 100 bin lira destek veriyoruz. Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor. Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek. Amacımız bu programla 75 bin yeni istihdam.'' dedi.





KOSGEB NEDİR?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

KOSGEB hibe ve faizsiz kredi desteği başvurusu yapmak için 18 yaşından büyük olma zorunluluğu bulunmaktadır. KOSGEB destekleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilere verilmektedir. Yabancı uyruklu kişiler, KOSGEB başvurusu yapamazlar.