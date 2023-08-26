İsli kahve kültürü Bursa'daki tarihi handa yaşatılıyor İsli kahvenin özelliği cezve yerine fincanda pişmesi ve "telvesi batmayan kahve" olarak tanınması.

İHA

Geçmişi 120 yıl öncesine dayanan isli kahve kültürü, Bursa’daki 600 yıllık tarihi Fidan Han’da devam ettiriliyor.

Cezve yerine fincan içerisinde pişirilen kahvenin lezzeti deneyenleri, kendisine hayran bırakıyor.

Kahvenin ayırıcı özelliğinden birini de telvesinin dibe batmaması ve üzerinde adeta sufle gibi bir tabaka oluşması.

Kahve tadılırken suyu ve telvesi birlikte içiliyor.

Kahve, 13 farklı bitkinin karışımından elde ediliyor

İsli kahve olarak bilinen kahve 13 farklı bitkinin karışımından oluşuyor. Fincan içerisinde pişirilen kahvenin telvesi ise batmayarak üzerinde servis ediliyor.

Fincanı topraktan yapılma

Cezve yerine fincan içerisinde servis edildiği için sadece Çin’de olan topraktan yapılma fincanlar kullanılıyor.

Yanında nar şerbetiyle ikram ediliyor

Fincan üzerinde yoğun kıvamda telve ile servis edilen isli kahvenin yanında nar şerbeti ikram ediliyor.

120 yıllık geçmişi var

İlk olarak 1890’lı yıllarda Erzurum’da yaşayan Esat Efendi tarafından yapılan ve deve kervanlarının rağbet göstermesiyle birlikte geleneksel lezzet günümüze kadar ulaşıyor.

Adı pişirildiği fincandan geliyor

İsli kahve ismini közde fincan içerisinde pişirildiğinde fincanlarda oluşan isten alıyor.