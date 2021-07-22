İsmail Köybaşı kimdir? Trabzonspor’un yeni transferi İsmail Köybaşı'nın hayatı ve kariyeri

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen başarılı futbolcu İsmail Köybaşı, Trabzonspor'a transfer oldu. Bunun üzerine bordo mavililer, İsmail Köybaşı kimdir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan yeni bir transfer haberi geldi.

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bonservisi elinde tuttuğu İsmail Köybaşı transferini tamamlayan Bordo-mavili kulüp, İsmail Köybaşı transferini KAP'a bildirdi.

Transfer haberi sonrası futbolseverler ve bordo mavililer, İsmail Köybaşı'nın hayatını ve kariyeri merak konusu oldu.

Peki İsmail Köybaşı kimdir, kaç yaşında? Trabzonspor’un yeni transferi İsmail Köybaşı nereli hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

İSMAİL KÖYBAŞI KİMDİR?

10 Temmuz 1989 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen İsmail Köybaşı, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giymiştir.

Futbola 16 yaşındayken İskenderunspor'un altyapısında başlayan ve bu kulüpte yetişen futbolcu, Gaziantepspor'un PAF takımında çıkış yapmış ve 18 yaşında A takıma yükselerek bunu daha da geliştirmiştir.

2006-2007 sezona dek 10 numara pozisyonunda oyun kurucu olarak oynamış ve İskenderunlu takım arkadaşları Selçuk İnan ve Mehmet Çoğum'un yönlendirmesiyle sol bekte karar kılmıştır. Bu değişiklik sonrasında Süper Lig'in başarılı savunmacıları arasına girmeyi başarmıştır.

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen İsmail Köybaşı, ayrıca toplam 9 kez genç millî formayı giymiştir.

Türkiye millî futbol takımında ise ilk kez 12 Ağustos 2009 tarihinde Kiev'de Ukrayna ile oynanan ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı maçta forma giymiştir.