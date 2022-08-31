İSMEK kayıtları başladı! İSMEK kurs kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İSMEK kayıtları başladı! İSMEK kurs kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İSMEK kurslarına kayıtlar başladı mı? İSMEK kurs kayıtları nereden ve nasıl yapılacak soruları gündemde.İşte İSMEK kursları hakkındam merak edilenler..

Vatandaşların ücretsiz bir şekilde faydalanabildiği farklı alanlarda eğitim alabildiği İSMEK kurs kayırlarının ne zaman başlayacağı araştırılıyor.

İSMEK kayıtlarının başlayıp başlamadığını araştıran vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.İSMEK kursları yardımıyla hem mesleki hem de hobi olarak alınabilinen eğitimler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Peki, İSMEK kurs kayıtları başladı mı? İSMEK kurs kayıtları nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar..

İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor?

İSMEK 2022-2023 kayıtları 31 Ağustos Çarşamba(bugün) saat 10.00 itibariyle başladı. İSMEK kayıtları, yıl boyunca devam etmektedir. Birçok farklı kurs branşında kayıtlar belirli zaman aralığında tekrarlanarak devam etmektedir.

İSMEK kurs kayıtları nasıl ve nereden yapılır?

İSMK kurslarına kayıt olmak için "giris.ibb.istanbul" sitesine girerek kayıt oluşturmalısınız.Siteye üye olduktan sonra "giris.ibb.istanbul" veya "enstitukayit.ibb.istanbul" adresini ziyaret ederek giriş yapacaksınız.

Daha sonra başvurmak istediğiniz kursu seçerek istediğiniz İSMEK merkezine kaydınızı yapabilirsiniz.