İsota yoğurt karıştırmanın mucizevi faydaları

İsot yemeklere tat vermesinin dışında da insan sağlığı için oldukça faydalıdır. İsot ve yoğurdu karıştırmak ise güçlü bir antioksidan sağlar ve birçok hastalığa karşı koruyucu bir güç üstlenir.

Yemeklerin ve sofraların vazgeçilmezi olan isotun faydalarına dair fikri olmayanlar olabilir. Ancak isot; bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.

Kemik gelişimini sağlayan isot, vücuttan ödem atılmasına katkı sağlıyor aynı zamanda da içerisinde demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve mineraller barındırıyor.

Çok acı olan ve bu nedenle bazı kesimler tarafından tüketilmeyen isot, kalp ve damar sağlığını korumakla görevlidir.

Özellikle içerdiği antioksidan özellikleri sayesinde damar tıkanıklığı ve damar sertleşmeleri gibi sorunların önüne geçer.

İsotla karıştırılan yoğurt ise gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve tıpkı isot gibi kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucudur.

Yoğurt tüketildikçe vücut daha güçlü bir hale gelir bu nedenle gelişim çağındaki çocuklara bolca yedirilmesi gerekmektedir.

Gece yiyeceğiniz bir tabak yoğurt dinlendirici olacağı için uykunuzun gelmesine neden olacak ve daha rahat bir uyku çekeceksiniz.

Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Ayrıca cilt için bulunmaz bir nimettir ve cildin nemlenmesini, parlak görünmesini sağlar. Peki, İsot ve yoğurt karışırsa ne olur?

Hem isot hem de yoğurdun faydalarını ayrı ayrı ele aldığımız zaman bu iki besinin karışımı, ortaya mucizevi etkiler çıkaracaktır. İşte isot ve yoğurt karışımının etkileri...

İSOT VE YOĞURT KARIŞIMI YERSEK NE OLUR?

İsot eğer yoğurtla bir karışım haline getirilirse, acı oranı düşer. Bu sayede acı sevmeyenler gönül rahatlığı ile tüketebilir.

Bu karışım yemek borusu kanserini engeller ancak üst üste yemeyin. Her şeyin fazlası zarar olduğu için bu karışımın fazla tüketilmesi önerilmez.

Her iki besinin içerisinde C ve B 12 vitamini bulunmaktadır. Bu sayede karışım güçlü bir antioksidan haline gelir.

Bu sayede de vücuttaki tüm bakteri ve enfeksiyonlu hücreleri idrar ya da dışkı yolu ile atar.

İsotun içeriğindeki acı ürik asidi temizlerken yoğurt ise kemiklere kalsiyum desteği verir. Bu ileri yaşlarda meydana gelebilecek olan kemik erimesi ve herhangi bir kemik hastalığını önler.

Bu karışım mide asidini olumsuz etkilemediğinden kilo vermeyi kolaylaştırır. Ayrıca vücutta biriken ödemleri atarak yağ tutmasını önler. Bölgesel zayıflamak isteyenler için ideal bir karışımdır.

YOĞURDUN BESİN DEĞERİ

100 gram yoğurtta aşağıdakiler bulunur: