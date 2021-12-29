Ispanağı yumurta ile beraber yerseniz...

Ispanak ve yumurtanın faydaları saymakla bitmezken, bir araya gelen bu iki besin mucizevi etkiler barındırıyor. Bu kış hastalıklardan korunmak isteyenler ise ıspanak ve yumurtayı bir arada tüketmeli.

Kış aylarında ortaya çıkan hastalıkların yanında; koronavirüs, Omicron ve Delta varyantları insan hayatını tehlikeye atan virüsler olarak karşımıza çıkıyor.

Bu virüslerden Omicron'un yayılma hızı oldukça fazla olurken, bağışıklığı güçlü olanlar ise hastalığa karşı direnç gösterebiliyor.

Bu virüslerden korunmanın en önemli yolu aşı ancak sağlıklı beslenerek bu korunmaya destek verebiliriz.

Özellikle demir eksikliği ve hastalığın her türlüsüne karşı bağışıklığı düşük olanların ıspanak ve yumurta tüketmesi gerekiyor.

Yukarıda saydığımız virüsler ve hastalıklardan korunmak için bu iki mucizevi besini sık sık yemeye çalışın.

Yapılan araştırmalarda, yumurtayla beraber tüketilen ıspanağın vücudun vitamin ve mineral ihtiyacını karşıladığı ortaya çıktı.

ISPANAĞIN FAYDALARI

Ispanak magnezyum, fosfor ve iyot mineraller bakımından zengindir.

Ispanakta bulunan folat, büyüyen bir fetüsün sinir sisteminin düzgün gelişimine yardımcı olur.

Yüksek tansiyonu düşürür ve zengin lif miktarı sayesinde kabızlığın önüne geçer.

Karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur ve içerisindeki magnezyum sayesinde metabolizmayı hızlandırır.

Sağlık açısından önemli bir risk olan pıhtılaşmayı yavaşlatır, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

K vitamini açısından zengindir. Böylece özellikle çocukların kemik gelişimini destekler.

Cilt sağlığına katkıda bulunurken, kemik erimesinin ise önüne geçer.

Lif, protein ve vitamin değerleri açısından zengindir ve bu durum vegan bireyler için vazgeçilmez bir kaynak imkanı sunar.

Karaciğerin temizlenmesine katkıda bulunur. Ayrıca kansere karşı koruyucu bir özelliği vardır.

YUMURTA İLE ISPANAĞI BERABER TÜKETMENİN FAYDALARI

Faydaları saymakla bitmeyen ıspanağı, yumurta ile beraber tüketmeye çalışın. Her derde deva olan ıspanak, yumurta ile bir araya geldiğinde faydalarını iki katına çıkarıyor.

Ispanak yumurta ile beraber tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan demiri fazlası ile karşılar. Güney Kore'de en çok yenilen yemek olduğundan, oradaki insanlarda demir eksikliği görülmesi nadirdir.

Ayrıca ıspanaklı yumurta vücut gelişimine iyi geliyor ve spor yapanlara bolca yemesi öneriliyor.

Protein, mineral ve vitamin kombinasyonu açısından zengin olan ıspanaklı yumurta, vücut geliştirme ile ilgilenenlerin dayanıklılığını arttıracak ve kaslarını beslemelerine yardımcı olacaktır.

Yüksek C vitamini sayesinde hastalıklara karşı koruyacak, antrenmanları aksatmayı ve güç kaybetmeyi ise önleyecektir.