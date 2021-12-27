Ispanak yedikten sonra neden ağzımız kamaşır? O hissin nedeni meğer...

Ispanak yedikten sonra neden ağzımız kamaşır? O hissin nedeni meğer...

Ispanak yedikten hemen sonra ağzınızda ve dişlerinizde oluşan o garip hissin nedenini hiç merak ettiyseniz yalnız değilsiniz. İşte nedeni...

Ispanak, semizotu, pazı...

Yer yemez ağzımızı bir buruşukluk kaplar.

Dişleriniz gıcırdar, dudak çevreniz kamaşır. Bu nedenle vitamin deposu bu sebzelerle arası bozulanlar bile var. Peki neden?

İşte ıspanağın yarattığı o garip, tarifi zor hissin nedeni içerdiği oksalik asit.

ISPANAK YEDİKTEN SONRAKİ HİS

Pancar, pazı, semizotu, lahana ve çilek gibi besinlerde de oksalik asit bulunuyor. Ancak ıspanak yaygın tüketilen gıdalar arasında en yüksek oksalik asit içeriğine sahip. Bu yüzden kamaşma hissini en net ıspanak yerken algılıyoruz.

Ispanakta bolca bulunan oksalik asit, çiğneme sırasında tükürükte bulunan kalsiyum ile birleşerek kalsiyum oksalat kristallerini oluşturur. Bu küçük kristaller suda iyi çözünmediği için ağzımızda serbestçe dolaşarak dişlerimize yapışır ve kısmen rahatsız edici olabilen kamaşma hissine yol açar.

BÖBREK TAŞINA NEDEN OLABİLİR

Dişlere yapışan kalsiyum oksalat kristalleri ise fırçalamayla kolaylıkla uzaklaştırılabileceğinden herhangi bir tehlike arz etmiyor. Ancak böbrek taşı oluşturmaya meyilli bünyelerde yüksek oksalik asit tüketimiyle böbreklerde kalsiyum oksalat taşlarının oluşma ihtimali artıyor.

ÇÖZÜMÜ

Dişlerdeki kristal kaplanma miktarını azaltmak için uzun pişirme süresi ile yemeğin asitliğini düşürebilir, çiğ ıspanağı limonla tüketerek C vitamininin oksalik asiti kısmen çözmesini sağlayabilirsiniz.