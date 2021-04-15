Ispanaklı, peynirli, kıymalı: Saray mutfağından Vetrika tarifi

Osmanlı saray mutfağından günümüze uzanan bir lezzet olan vetrika, Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde yer aldı. Ispanaklı, peynirli veya kıymalı vetrika nasıl yapılır? İşte tarifi..

Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Bugünkü menüde yer alan ıspanaklı vetrika tarifi denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Osmanlı saray mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan ıspanaklı vetrika hamur, sebze ve kıymanın buluştuğu bir tarif..

Seyirciler ıspanaklı vetrika nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta ıspanaklı vetrika tarifi..

ISPANAKLI VETRİKA MALZEMELERİ

Hamuru için malzemeler:

300 gram tereyağı

600 gram un

1,5 su bardağı su

5 adet yumurta

Kıymalı harç için malzemeler:

1 adet soğan

150 gram dana kıyma

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Peynirli harç için malzemeler:

1 su bardağı lor peyniri

1/2 demet maydanoz (kıyılmış)

1 demet ıspanak

ISPANAKLI VETRİKA NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA ISPANAKLI VETRİKA TARİFİ

Öncelikle kıymalı harcı hazırlayarak başlayın. Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Üzerine kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Ardından ince ince doğradığınız soğanları da üzerine ekleyip kavurmaya devam edin.

En son tuz ve karabiber ile tatlandırıp kıymalı harcınızı ocaktan alın.

Hamurunu hazırlamak için ise tereyağını bir tencerede eritin. Eriyen tereyağın üzerine unu ilave edip yaklaşık 4 dakika kavurun. Kavrulan una suyu azar azar ekleyip yedirin. Hamurunuz toparlandığında ocaktan alın.

Ardından yumurtaları tek tek ekleyerek hamura güzelce yedirin. Hamurunuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayıp tepsiye dizin.

Tepsideki yuvarlak hamurun üzerine parmağınızla batırarak küçük yuvarlaklar açın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra yuvarlak hamurların bazılarına kıymalı harç bazılarına da lor peynirini doldurun.

Afiyet olsun.