- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Ispanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ispanaklı tavuklu börek tarifi..
Ispanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ispanaklı tavuklu börek tarifi..
Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan ıspanaklı tavuklu börek, görüntüsüyle iştahları kabartıyor. Peki ıspanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 18:13
Kanal D ekranlarında Seda Sayan.2ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler, bugün ıspanaklı tavuklu börek tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.
Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Lezzetli ıspanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.
Peki, ıspanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Gelinim Mutfakta ıspanaklı tavuklu börek tarifi..
ISPANAKLI TAVUKLU BÖREK MALZEMELERİ
- 1 paket yufka
- 2 bağ ıspanak
- 3 parça tavuk göğsü
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı salça
- İsteğe bağlı baharatlar
- Soğanı kavurmak için sıvı yağ
Börek sosu:
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta
ISPANAKLI TAVUKLU BÖREK NASIL YAPILIR?
- Tavuk göğsünü haşlayın ve daha sonra süzüp tiftikleyin.
- Ardından ıspanağı kendi suyunda biraz haşlayıp sıkın.
- Soğanı yağda salçayla kavurup haşlanan tavuğu ekleyi.
- İstediğiniz baharatları da ekleyerek biraz yağda kavurun.
- Son olarak suyu sıkılan ıspanağı da ekleyip biraz daha kavurun.
- İç harcı soğumaya bırakın.
- Börek sosunu bir kapta karıştırın.
- Yufkaları üçgen şeklini alacak şekilde dörde bölün.
- Börek sosunu fırça yardımıyla yufkaların her tarafına sürün.
- Börek harcını yufkanın orta kısmına koyun ve yanlardan kapatıp uca doğru yuvarlayın.
- Kalan börek sosunu sarılan yufkaların üzerine sürün.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstü kızarıncaya kadar pişirin.
- Böreğin üzerine isteğe bağlı çörekotu serpebilirsiniz.