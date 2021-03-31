Ispanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ispanaklı tavuklu börek tarifi..

Ispanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Ispanaklı tavuklu börek tarifi..

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan ıspanaklı tavuklu börek, görüntüsüyle iştahları kabartıyor. Peki ıspanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında Seda Sayan.2ın sunumuyla izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler, bugün ıspanaklı tavuklu börek tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.

Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.

Lezzetli ıspanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.

Peki, ıspanaklı tavuklu börek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Gelinim Mutfakta ıspanaklı tavuklu börek tarifi..

ISPANAKLI TAVUKLU BÖREK MALZEMELERİ

1 paket yufka

2 bağ ıspanak

3 parça tavuk göğsü

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı salça

İsteğe bağlı baharatlar

Soğanı kavurmak için sıvı yağ

Börek sosu:

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

ISPANAKLI TAVUKLU BÖREK NASIL YAPILIR?