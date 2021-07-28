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    • İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı...

    İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı...

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynanan U23 mücadeleleri, futbol heyecanını yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda İspanya - Arjantin U23 takımları karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman, saat kaçta?
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 11:18
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    İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı...

    2020 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken, U23 mücadeleleri sayesinde futbol ateşi hiç sönmüyor.

    Tokyo Olimpiyatları futbol müsabakalarına sahne olurken, İspanya - Arjantin U23 maçında karşı karşıya gelecek.

    Futbolseverlerin merakla beklediği ve izlemek istediği İspanya- Arjantin maçının saati araştırılıyor.

    Maçı izlemek isteyenler, "İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.

    Peki, İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    İSPANYA - ARJANTİN U23 MAÇI NE ZAMAN?

    Tokyo'da Saitama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 28 Temmuz 2021 Çarşamba yani bugün oynanacak. Mücadele saat 14.00'te başlayacak.

    İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı... #1

    İSPANYA ARJANTİN U23 MAÇI HANGİ KANALDA?

    Merakla beklenen bu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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