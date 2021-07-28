Haberler

Yaşam Haberleri

İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı...

İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı...

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynanan U23 mücadeleleri, futbol heyecanını yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda İspanya - Arjantin U23 takımları karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman, saat kaçta?