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- İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı...
İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyatları İspanya - Arjantin U23 maçı...
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 11:16
- Güncelleme : 28.07.2021 - 11:18
2020 Tokyo Olimpiyatları tüm heyecanıyla devam ederken, U23 mücadeleleri sayesinde futbol ateşi hiç sönmüyor.
Tokyo Olimpiyatları futbol müsabakalarına sahne olurken, İspanya - Arjantin U23 maçında karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği ve izlemek istediği İspanya- Arjantin maçının saati araştırılıyor.
Maçı izlemek isteyenler, "İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, İspanya - Arjantin U23 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İSPANYA - ARJANTİN U23 MAÇI NE ZAMAN?
Tokyo'da Saitama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak mücadele 28 Temmuz 2021 Çarşamba yani bugün oynanacak. Mücadele saat 14.00'te başlayacak.
İSPANYA ARJANTİN U23 MAÇI HANGİ KANALDA?
Merakla beklenen bu mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.