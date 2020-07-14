İspanyol gezgin, Kuşadası'na hayran kaldı

Nesli tükenen hayvanlara dikkat çekmek için bisiklet ile dünyayı dolaşan adam Kuşadası'na hayran kaldı.

İspanya'nın Barcelona kentinden başlayarak, nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek isteyen adam, bisikletle dünya turuna çıktı.

Barcelona'da bilgisayar programcısı olarak çalışan 36 yaşındaki Hector Marti, geçen yıl Şubat ayında, bisiklet ile bir yolculuğa çıktı.

KORONAVİRÜS, TURUNU DURDURDU

Nesli tükenmekte olan hayvanlara dikkat çekmek için bisiklet yolculuğuna çıkan Marti, Türkiye'de de Antalya'nın Kaş ve Fethiye ilçeleri ile Muğla'daki Gökova Sahili'ni dolaştı. Dalyan'ın İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuvalarını inceleyen Marti, pandemiden dolayı turuna ara verip bir süre Muğla'nın kırsal Kötekli Mahallesi'nde kaldı.

1 HAZİRAN'DA TUR TEKRAR BAŞLADI

Marti, 1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesiyle yarım kalan gezisine yeniden başladı. Bodrum Yalıkavak'a gidip Akdeniz foklarını da gözlemleyen Marti'nin sonraki durağı ise Kuşadası oldu. Kuşadası'nda çevreci dernek EKODOSD'u ziyaret eden gezgin, dernek Başkanı Bahattin Sürücü'den kentteki endemik bitki türleri ile nesli tükenmekte olan hayvanlar hakkında bilgiler aldı.

"ÇOK MUTLU OLDUK"

İspanyol gezgini Kuşadası'nda ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kendisine dernek merkezimizi gezdirip bölgemizde nesli tehlike altında olan türleri ve bunlarla ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık. Daha sonra Güvercinada Kalesi'ne giderek burada sergilenen 14.5 metre uzunluğundaki Fin balinası iskeleti ile ilgili bilgi verdik. Geçtiğimiz hafta Kuşadası sahillerine yuva yaparak yumurtalarını bırakan caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağasının yuva alanını da ziyaret ettik." dedi.

KUŞADASI BARCELONA'DAN DAHA TEMİZ

Hector Marti ise "Kuşadası'nı ilk kez görüyorum. Kuşadası'nın denizi çok temiz, Barcelona'da deniz bu kadar temiz değil. Kumsallar harika. Dilek Yarımadası Milli Park'ı büyüleyici bir doğaya sahip. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları gibi nesli tehlike altında olan hayvanlar beslenmek için Kuşadası Körfezi'ne geliyor. İklim çok güzel, yemekleriniz harika. Buradan yola devam edip, Selçuk'ta Efes Antik kentini ziyaret edeceğim. Daha sonra Karadeniz'i gezip oradan İran, Hindistan üzerinden de Japonya'ya kadar ulaşmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.





























