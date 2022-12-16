İSPARK ücretlerine ne kadar zam geldi? İSPARK ücretleri ne kadar oldu?

İSPARK ücretlerine ne kadar zam geldi? İSPARK ücretleri ne kadar oldu?

İSPARK otopark ücretlerine zam yapıldı. İşte yapılan zam oranı ve yeni fiyat tarifesi..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSPARK ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zam sosyal medyada gündeme oturdu.

2023 Yılı Ücret Tarife Teklifleri kapsamında İSPARK otopark ücetlerine yapılan zam belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı toplantısının dördüncü oturumunda ele alınan İSPARK otopark ücretlerine yapılan zam tepki çekti.





Yüzde 60 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK otopark ücretlerine yüzde 100 zam istedi fakat komisyonlar tarafından teklif revize edilerek yüzde 60 zam yapılmasına karar verildi.

Karar sonrası kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, 'Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile' ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında 'Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de' araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

İSPARK zamlı fiyatlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak..