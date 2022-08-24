"Lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyünde lavantaların 1978'den bu yana sunduğu görsel şöleni ziyaretçiler izlemeye geliyor.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyü ve Burdur Gölü kenarında bulunan lavanta bahçeleri köy halkının geçim kaynağı oluyorken, ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi.

Hem kozmetik hem ilaç için kullanılıyor

Bölgede fideleri ilk kez 1978 yılında dikilen lavantalar, görsel güzelliğin yanı sıra tıbbi ve aromatik bir bitki olması nedeniyle hem kozmetik hem de ilaç sanayinde kullanılıyor.

Isparta ve Burdur'da lavanta hasadı başladı ViDEO

350 bin turist lavantalar için geldi

Kuyucak köyü muhtarı Gürol Yılmaz, bu sezon lavanta kokulu köyde haziran ayında başladığını belirterek ''Köyümüzde lavantadan bu yıl 7-8 ton civarında yağ elde etmeyi bekliyoruz. Tabii sadece lavantanın yağını çıkarmakla kalmıyoruz. Tohumunu, demetini her şekilde değerlendiriyoruz. Köyümüze bu sene gelen turist sayısı 350 bin civarında." diye konuştu.





Lavanta yağı Türkiye genelinde pazarlanıyor

AA'dan aktarıldığına göre, 28 yıldır lavanta yağı ticareti ile uğraşan Ramazan Avcı, hasadın sabah erken saatlerde başladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Saat 11-12'ye kadar biçtiğimiz lavantaları getirip kazanımıza basıyoruz. Kazanın altındaki hazneye 400 litre su koyup odun ateşiyle suyun kaynamasını sağlıyoruz. Kaynayan suyun buharı vasıtasıyla da bitkinin içindeki öz suyu ve yağını alarak soğutma sistemine aktarıyoruz. Lavantanın suyunu ayrıştırarak yağını alıyoruz. Çıkan yağı Türkiye genelinde pazarlıyoruz. Elimizdeki lavanta yağı sabun, deterjan ham maddesi olarak, son zamanlarda ise sağlık ve masaj sektöründe kullanılan bir yağ oldu."



