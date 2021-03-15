Isparta'nın Gönen ilçesinde şap aşısı yapılmak istenen büyükbaş hayvanlar panikleyince, bağlı oldukları ahırın demirini söküp, duvarı yıktı.

Isparta Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı köyünde Süleyman Avşar'a ait büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapmak için ahıra girdi.

Ekipler aşı yapacağı sırada, hayvanlar aniden geri geri hareket etmeye başladı.

Hayvanların bağlı olduğu demir korkuluk yerinden sökülürken, kiremitten örülen duvar da yıkıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"İNEKLER STRESE GİRDİ"

Süleyman Avşar, "Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nden 2 görevli arkadaş şap aşısı yapmak için ahırımıza geldi. Ahırda inekler strese girince burayı yıktı. Bize de buraları yeniden yapmak düştü." dedi.

Isparta'da aşıdan korkan hayvanlar ortalığı yıktı VİDEO