Isparta'da başıboş at, trafiği tehlikeye soktu

Caddeye inerek başıboş dolanan at trafiği riske atarken, bir vatandaş atı yol kenarına çekmeye çalıştı. Araba yanında yürüyen at, bir süre sonra gözden kayboldu.

Dün akşam saatlerinde Isparta Gölcük Caddesi'ne inen başıboş at, araçların arasından geçerek trafiği tehlikeye düşürdü.

Caddedeki başıboş atı gören bir vatandaş ise atı yol kenarına çekmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre caddede arabaların yanından yürüyen at daha sonra gözden kayboldu.



