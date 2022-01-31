Isparta'da esnafın yaptığı kardan gelin yoğun ilgi gördü

Isparta'da kuaför esnafının yaptığı kardan gelin ile fotoğraf çektirmek için vatandaşlar sıraya girdi.

Ispartalı kuaför esnafı Melek Oflaz ve kuaför Gizem Elitok, dükkanlarının önüne kardan gelin yaptı.

Yapımı yaklaşık 1 saat süren 1.80 boyundaki kardan gelinin makyajından duvağına, belindeki kuşağına kadar her şeyi düşündüler.

FOTOĞRAF İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Gelini gören Ispartalılar ve özellikle kadınlar anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi.

Isparta Sempati Güzellik Merkezi Sahibi Melek Oflaz, “Bugün sabah Rabbim güzel bir kar bereket verdi, biz de bir güzellik ve değişiklik olsun diye böyle bir kardan gelin yapalım dedik. Açıkçası çok ilgi beklemiyorduk ama yaptığımızdan beri ilgi çok güzel.” dedi.

"İLGİ BİZİ MEMNUN ETTİ"

Kuaför Gizem Elitok, kardan gelini yapmalarının yaklaşık 1 saat sürdüğünü belirterek, “Sabah bu kadar kar yağdığını görünce bunu değerlendirelim kardan gelin yapalım dedik. Gelinin yapımı 1 saatimi aldı bu kadar yoğun bir ilgi olacağını beklemiyorduk, bu durum bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.



