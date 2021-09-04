Isparta'da evi yanan kadın için seferber oldular

Çandır köyünde 2 Ağustos’ta çıkan orman yangını 6 gün boyunca devam etmiş ve yangında 27 ev zarar görmüştü. Yangında evi yanan Ayşe isimli kadın için ise yeniden ev inşa edilmeye başlandı.

Türkiye yaz dönemi boyunca çıkan yangınlarla mücadele ederken, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyünde ise orman yangını 6 gün sürdü.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın güçlükle söndürülürken, 27 ev zarar gördü.

Köyde evleri zarar gören ve zor durumda kalan vatandaşların yaraları sarılmaya devam ederken, belediye küle dönen iki evi yeniden inşa etti.

Diğer evlerin inşa çalışmaları devam ederken, 85 yaşındaki Ayşe Kabak'ın küle dönen evi yeniden yapılacak.

"HERKES EVİNİ KORUDU, BENİM EVİM YANDI"

Yangında evini tamamen kaybeden Kabak, yangın sırasında evinde olduğunu ve kızının haber verdiğini söyledi.

Kabak, “Anne ‘yangın varmış bir bak’ dedi. Balkona çıkıp baktım ateş sıçrıyor. Beni çocuklar aldı götürdü.

Yarım saat için buralar yandı. Ben gelip bakmak istedim ama tuttular getirmediler. Herkes kendi evini korumuş, benim ev yanmış.” dedi.

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"KİMSEYE MUHTAÇLIĞIM YOKTU AMA.."

Evi yandığı için çok üzgün olduğunu kaydeden Kabak, “Evimin içinde her şey vardı. Kimseye muhtaçlığım yoktu.

Dayılanacak bir şey değil ama dayanmayıp ne yapacağız. Yardım edenlerden Allah bin kere razı olsun.” diye konuştu.

"BÖYLE DEVLET BULUNMAZ"

Ayşe Kabak’ın kızı Gülay Mavi yangının ilk günü evden uzaklaştıklarını, bölgeye ancak ikinci gün gelebildiklerini söyledi. Mavi, “Geldiğimizde her yer yanmış evi kürümüşler. Belediye başkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun.

Böyle devlet bulunmaz, böyle başkan bulunmaz. Cumhurbaşkanımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Acılarımızı, dertlerimizi sordular, anladılar. Ellerinden geleni yapıyorlar.” ifadelerini kullandı.