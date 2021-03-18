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    Isparta'da kazada ölen gencin cenaze namazını babası kıldırdı

    Isparta’da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Muhammed Emin Okudan’ın cenazesi, toprağa verildi.
    • İHA
    • 18.03.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 18.03.2021 - 16:30
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    Isparta'da kazada ölen gencin cenaze namazını babası kıldırdı

    Isparta'da İstanbul Caddesi ile 253. Cadde’nin kesiştiği Çünür Kavşağı’nda meydana gelen olayda, Salim M. idaresindeki otomobil ile Erbay B. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle minibüs yola yan yattı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

    Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    2 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

    Kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Muhammed Emin Okudan, 2 gün sonra tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Okudan’ın cenazesi bugün hastane morgundan alınarak, Ayazmana Mahallesi’ndeki Dilara Camii’ne getirildi.

    Burada kılınan cenaze namazının ardından Muhammed Emin Okudan’ın cenazesi, Akyol Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Rifat Okudan

    CENAZE NAMAZINI BABASI KILDIRDI

    Muhammed’in cenaze namazını, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan babası Prof. Dr. Rifat Okudan kıldırdı.

    Muhammed Emin Okudan’ın, babasıyla aynı üniversitede İlahiyat Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

    Rifat Okudan

    Rifat Okudan

    Rifat Okudan

    Rifat Okudan

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