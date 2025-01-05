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İHA

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Bolat Kömürcü'nün içler acısı hali, duyarlı vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Derme çatma virane olmuş bir evde sağlıksız şartlarda yaşamını sürdüren yaşlı ve hasta adamın durumu belediye ekiplerine bildirildi.

Yetkililer duruma hızla müdahale edip temizlik çalışmalarını başlatırken, hastaneye kaldırılan Kömürcü, tedavisin ardından Isparta'nın Uluborlu ilçesinde bulunan özel bir bakım evine yerleştirdi.

EVİNDEN KEDİ CESEDİ ÇIKTI

Kömürcü'nün yaşadığı evde sobası bile bulunmazken, soğuk kış günlerinde dışarıdan topladığı odunlarla derme çatma evinin ortasında ateş yakıp ısınmaya çalıştığı gözlendi.

Evde yapılan temizlik sırasında, bir kediye ait dumandan zehirlenmiş ceset bulundu.

"HAYATTA KALMASI BÜYÜK ŞANS"

Muhtarlar Derneği Başkanı Soner Günay, kedinin bile dumandan zehirlenerek öldüğünü ve Kömürcü'nün hayatta kalmasının büyük şans olduğunu belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

"KİMSESİZ VE ÇÖP EVDE YAŞADIĞINI TESPİT ETTİK"

Temizlik çalışmalarının ardından, Mahalle Muhtarı Erhan Akbaş, “Mahallemizde böyle bir çöp ev olduğu ihbarı üzerine muhtarlık olarak harekete geçtik. Buraya geldiğimizde Bolat amcamızın burada kimsesiz olduğu ve çöp evde yaşadığını tespit ettik. Belediye ekiplerine ilettiğimiz görüntüler sonrasında, temizlik çalışmaları ivedilikle yapıldı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BİR KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Ekipler, virane durumda olan evde yaptıkları temizlik sırasında yaklaşık bir kamyon dolusu çöp çıkardı.

Bolat Kömürcü'nün şans eseri hayatta kaldığı ve yeni bir yaşam için bakım evine yerleştirildiği ifade edildi.