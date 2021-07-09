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    Isparta'da köpekten korkan Boncuk, ağaçta kaldı

    Sokak köpeğinden korkup cami bahçesindeki ağaca çıkan 'Boncuk' isimli kedi, 3 saat sonra itfaiyenin müdahalesiyle indirilebildi.
    • DHA
    • 09.07.2021 - 17:21
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    Isparta'da köpekten korkan Boncuk, ağaçta kaldı

    Saat 12.00 sıralarında Isparta Eğirdir'deki Sekibağ Mahallesi Sekibağ Camisi'nin bahçesinde 17 yaşındaki Orkun Kartal, 3 yıldır beslediği 'Boncuk' adlı kedisinin ağaçta mahsur kaldığını fark etti.

    Kedisini tüm uğraşlarına rağmen ağaçtan indiremeyen Kartal, itfaiyeyi aradı.

    Eğirdir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

    3 SAAT SONRA AĞAÇTAN İNDİ

    Mahallenin çocukları, kediyi kurtarmaya çalışan itfaiye ekibine 'Boncuk, Boncuk' diye bağırarak destek verdi. İtfaiyenin merdivenini ağaca doğru uzatması üzerine kaçan kedi, 3 saatin sonunda ağaçtan inip uzaklaştı.

    MERDİVENİ GÖRÜNCE KENDİLİĞİNDEN İNDİ

    Eğirdir Belediyesi Veteriner Hekimi Tayfun Oktar, "Sokak köpeğinden korkup ağaca tırmanan kedi, korkusundan dolayı ilk başta inmemişti. İtfaiyemiz merdivenle kediyi almaya çalışırken, kedi kendiliğinden indi ve evine doğru gitti" dedi.

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