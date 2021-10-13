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    Isparta'da kurt, koyun sürüsüne saldırdı: 10 koyun telef oldu

    Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyündeki bir ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. 10 koyunun telef olduğu saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 20:23
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    Isparta'da kurt, koyun sürüsüne saldırdı: 10 koyun telef oldu

    Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çeltik köyünde bir vatandaşın ağılda beslediği koyun sürüsüne kurt saldırdı.

    10 KOYUNU TELEF ETTİ

    Ağıla giren kurt, sürünün içerisindeki bir koyunu boynundan yakaladı. Kısa süre içerisinde koyunu telef etti. Ardından sürüdeki başka bir koyunu da telef etti. Sonrasında yeniden sürünün içerisine giren kurt, yaklaşık 10 koyunu telef etti.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    O anlar ise ağıldaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Isparta da kurt, koyun sürüsüne saldırdı: 10 koyun telef oldu #1

    Isparta da kurt, koyun sürüsüne saldırdı: 10 koyun telef oldu #2

    Isparta da kurt, koyun sürüsüne saldırdı: 10 koyun telef oldu #3

    Isparta da kurt, koyun sürüsüne saldırdı: 10 koyun telef oldu #4

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