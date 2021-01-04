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    Isparta'da polisler sokak hayvanlarını besledi

    Isparta'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanların aç kalmaması için polisler belirli noktalara mama bıraktı.
    • AA
    • 04.01.2021 - 05:52
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 05:57
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    Isparta'da polisler sokak hayvanlarını besledi

    Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarını beslemek için harekete geçti.

    SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

    Ekipler kentteki cadde, sokak ve çocuk parklarındaki sokak hayvanlarını mamayla besledi.

    Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlıca müdahale eden ekipler, kuşlar için de kentteki bazı noktalara su ve yem bıraktı.

    Isparta'da polisler sokak hayvanlarını besledi İZLE


    Isparta da polisler sokak hayvanlarını besledi #1

    Isparta da polisler sokak hayvanlarını besledi #2

    Isparta da polisler sokak hayvanlarını besledi #3

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