Isparta'da siroz hastası dedesine karaciğerini verdi

Siroz hastası dedesinin nakil arayışına sessiz kalmayan genç kız, dedesine karaciğerini vererek arayışa son verdi. Ameliyat sonrasında torunuyla bir araya gelen dede gözyaşlarını tutamadı.

Isparta'da yaşayan Hepatit B'ye bağlı karaciğer sirozu olan 71 yaşındaki Mehmet Ali Karagöz, özel bir hastaneye başvurdu.

Kontrolleri yapılan Karagöz’ün acilen nakil olmasına karar verildi.

Karagöz’ün 25 yaşındaki torunu İrem, bu arayışa son verdi.

Dede gözyaşlarını tutmadı

Dedesi için gönüllü olduğunu belirten İrem, yapılan kontrollerde uygun çıkınca ameliyat gerçekleştirildi.

Ameliyat sonucu torunundan alınan karaciğer, dede Karagöz’e nakledildi. Torunu ile bir araya gelen Karagöz, mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

"Bizde yeterince torun var ve gönüllüler"

Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, "Hastamız bize yaklaşık 2 hafta önce başvurdu. Hepatit B’ye bağlı karaciğer sirozu vardı ve hastalık son dönemlerine ilerlemişti.

Karında asit dediğimiz sıvı toplanması, bacaklarda ödem başlamıştı ve kasları erimişti. Bu şekilde bize başvurdu. Biran önce karaciğer nakli olması gerekiyordu. Testlerini yaptık, nakle uygun gözüküyordu. Bir verici bulması gerekiyordu. Mehmet Ali Amca'ya, 'Vericiniz var mı' diye sorduğumuzda, 'Bizde yeterince torun var ve gönüllüler' dedi.

"Vericiyi taburcu ediyoruz"

Torunu İrem’i getirdi. 5 gün önce karaciğer naklini gerçekleştirdik. Şu an için her ikisi de gayet iyi durumda. Vericiyi taburcu ediyoruz." dedi.

"Dedeme organımı bağışlamak tuhaf bir his"

Dedesine düşünmeden karaciğerini bağışladığını ifade eden İrem Akbıyık, "En başta çok korkuyordum ama sonra araştırıp baktıkça ve doktorumuzla görüştükten sonra çok rahatladım. Kısa süren bir şeyin insanların hayatlarını kolaylaştırdığını öğrendim. Ameliyat günü çok heyecanlıydım. Dedeme organımı bağışlamak tuhaf bir his. Bana 7 yaşıma kadar dedemler baktı. Dedemin böyle bir sorunla karşılaştığını görünce hiç düşünmedim bile. Korkulacak hiçbir şey yok. Ben burada yatan hastaları da gördüm. İçeride yatan 5 aylık bir bebek bile var. Çektiğiniz büyük bir acı değil. İnşallah herkes cesaretini toplayıp organ bağışlar, gerçekten insanlara hayat oluyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Bana organını bağışlamasını teklif bile etmedim"

İHA'nın haberine göre, torunundan aldığı karaciğer ile tekrar sağlığına kavuşan Mehmet Ali Karagöz ise, "İnanın ben torunuma bana organını bağışlamasını teklif bile etmedim. Sağ olsun, çok şükür kendimi iyi hissediyorum. Şimdi benim canım ciğerim oldu İrem. Küçükken hiç böyle olacağını tahmin etmezdim. Çok gururluyum. Doktorlarımdan da Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.