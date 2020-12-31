Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 78 torunlu Emine Nine, "Virüsü hastanede koydum geldim" dedi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü beldesinde yaşayan 101 yaşındaki Emine Aksoy, 15 Aralık’ta rahatsızlanarak Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Emine Aksoy'un hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

VİRÜSÜ YENMEYİ BAŞARDI

Tedavisine başlanan Emine Aksoy 5 gün yoğun bakımda, 4 gün serviste tedavi gördü. İyileştikten sonra 25 Aralık’ta taburcu edilen Emine Aksoy, evine götürüldü. 6 çocuk ve 78 torun sahibi Emine Aksoy, şimdi evinde çocukları tarafından titizlikle bakılıyor.

"VİRÜSÜ HASTANEDE KOYDUM GELDİM"

Hastalığının farkında olan Aksoy, yaşadığı süreci anlattı. Muhabirin "Geçirdiğiniz hastalığın ne olduğunu biliyor musunuz?" sorusuna Aksoy, "Bilmez miyim, virüs varmış ondan olmuşum. Şükür, binlerce şükür, şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Hastanede koydum geldim." sözleriyle yanıt verdi.

Isparta'da yaşayan 101 yaşındaki Emine Aksoy, koronayı yendi ViDEO

"BEN BÖYLE SALGIN GÖRMEDİM"

Bir asrı deviren yaşına rağmen bugüne kadar böyle bir salgın hastalığa yakalanmadığını aktaran Emine Aksoy, "Ben hiç böyle bir şey görmedim. Eskiden bir sıtma vardı. Sıtma tutardık. Başka bilmem." diye konuştu.

"SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI SEFALI BÜYÜMEK"

İlerleyen yaşına ve ciddi bir hastalık geçirmesine rağmen hala zinde olan Aksoy, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını ise şu sözlerle aktardı:

"En iyisi yoğurt ile sirke yiyeceksin. Otlar hastalığı yeniyor, ot yiyeceksin. Sağlıklı yaşamanın sırrı sefalı büyümek. Çalışmak. Evde kaynana, kaynata, kocası tepesine vurur durursa, karının o içerisine ata ata meydan verir mi o adam? Allah'ıma şükür nurlarda yatsın hepsi de. Biriciği daha, ‘gelin şuradan kalk, şuraya otur' demedi. Yemediğimi yedirdi, giymediğimi giydirdi. Sefayı sürdüm. Diş cefadan, saç sefadan. Saç güzel olmuş gelinin sefası varsa ondan güzel olur. Dişler çürümüş. O da yedirmez, içirmez bakımsız olursa ondan cefa görürmüş."





"BUGÜNÜME ŞÜKREDİYORUM"

Her şeyi hatırlayan ve şu an tek şikayeti hasta olduktan sonra bacaklarındaki derman ve takatin kalmaması olduğunu söyleyen Aksoy, "Halime binlerce şükürler olsun." diyerek bugünkü durumuna şükretti.