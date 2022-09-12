Gölcük Milli Parkı'na pikniğe giden arkadaşların masasına yaklaşan inek, karnını doyurduktan sonra uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Isparta'da geçtiğimiz cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'na pikniğe giden arkadaşların başına gelenler vatandaşları güldürdü.

Kübra Aykut isimli vatandaş ve 2 arkadaşı piknik yapmak için gittiği alanda masa hazırlarken, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını fark etti.

İnek piknik masasına ortak oldu

Yaşanan durum sonrası arkadaş grubu irkilirken, inek masaya doğru yöneldi.

Piknik masasında karnınını doyuran inek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.

"İnek masaya gelip yiyecek aradı"

DHA'nın haberine göre, o anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" ifadelerini kullandı.

Isparta'da yemek arayan inek, piknik masasından karnını doyurdu