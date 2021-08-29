Ispartalı Hakan’ın bedeninden tam 35 kiloluk kitle çıktı

Yıllardır kasık bölgesinden dizlerine kadar sarkan ur ile yaşam savaşı veren Hakan Akın, Marmaris’te yapılan bir operasyonla adeta yeniden doğdu.

Isparta’da 1981 yılında doğan Hakan Altın’a kısa süre sonra lenfödem hastalığı teşhisi konuldu.

Kısa sürede büyümeye başlayan kasıklarındaki ödem, Hakan Altın liseyi bitirip üniversiteli olduğunda dizlerine kadar sarktı.

Bu haliyle bir şekilde kendi kendine yaşamını sürdürmeye çalışan ve zaman zaman inşaatlarda çalışan Hakan Altın, hayalindeki mesleği icra edebilmek için üniversite sınavlarına girip mimarlığı kazandı.

GİTMEDİĞİ HASTANE KALMADI

Ancak kasıklarında başlayan ur nedeniyle pantolon bile giyemez hale gelen Altın, okulunu bırakmak zorunda kalıp kendisini hayattan soyutladı.

Tek başına yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Hakan Altın için tüm ailesi seferber olsa da Türkiye’de 35 yıl önce gezmedik hastane ve doktor bırakmayan ailenin derdine kimse derman olmadı.

AMELİYAT, 6 SAAT SÜRDÜ

Herkesin ameliyat etmekten çekindiği Hakan Akın ve ailesi, ümitlerini kestiği sırada Muğla'nın Marmaris ilçesinde çalışan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ile tanıştı.

Hakan Akın, Marmaris’te yapılan 6 saatlik operasyon ile kasık bölgesinden sarkmış vaziyetteki 35 kiloluk tümörden kurtulup kısa sürede normal hayatına döndü.

Isparta’dan Marmaris’e gelen Hakan Altın ve ailesi doktora teşekkür ziyaretinde bulundu.

‘BACAĞINA YASTIK MI KOYDUN’

Hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu ve çocukluğundan bu yana sadece nefes alarak yaşadığını belirten Altın, "İnsanların şaşkın bakışlarından, ‘bacağına yastık mı koydun’ sorularından ve işimi tam randımanlı yapamadığımdan, en çokta ağrıdan hayat çekilmez hale gelmişti. 6 saatlik operasyon ile yeni bir hayata başladım." dedi.

Altın, 40 yaşından sonra adeta yeniden doğduğunu söyledi.

“35 KİLOLUK BİR KİTLEYİ VÜCUDUNDAN AYIRDIK”

Ameliyatı gerçekleştiren Doçent Dr. Tahsin Oğuz Acartürk ise "Hakan beni bulunca önce resimlerini yolladı, kasıklardan aşağı doğru sarkan, normal hayatın akışına aykırı bir lenfödem kitlesi vardı. İlaç ile tedavisinin mümkün olmadığını ve tek çarenin ameliyat olduğunu anlattım kendilerine. Marmaris'e yanıma geldiler. Yaklaşık 6 saatlik bir ameliyat sonrası 35 kiloluk bir kitleyi vücudundan ayırdık. Bu kadar büyük bir kitleyi çıkarmayı çoğu hekim cesaret edememiş. Ameliyat sonrası hiçbir ters durum olmadı. Hatta ameliyattan çıktığı günün gecesi yürüdü ve 2 gün sonra taburcu oldu.” dedi.

Hakan Altın’ın annesi Mevlidiye Altın ise "Çocuğum bizimle yaşıyor, çok çekti. Allah doktorumuzdan razı olsun, bizi çok mutlu etti.” diye konuştu.

“MİMAR OLACAKTI OKULU BIRAKTI”

Baba Mehmet Altın da “Hakan, 40 günlükten bu yana biz doktorlara gidiyoruz. Göbeğinin altında bir şişlik vardı, 'fıtıktır düzelir' dediler. Gitmediğimiz hastane ve hekim kalmadı. Kimse ameliyat etmeye cesaret edemedi. Artık umudumu kesmiştim. Ben buraya umutsuz şekilde gelmiştim ama doktorumuz başardı maşallah. Hakan mimarlık okuyacaktı, bir sene gitti okula sonra baktı herkes dalga geçiyor okulu bıraktı çocuğum. Kendi vaziyetinden utanıyordu.” şeklinde konuştu.