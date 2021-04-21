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- İsrafa yer yok: Bayat pidelerden pizza tarifi
İsrafa yer yok: Bayat pidelerden pizza tarifi
Mübarek Ramazan ayında, israfın önüne geçmenize yardımcı olacak bir tarifle geliyoruz. İşte, bayatlamış ve artık yenilmeyecek Ramazan pidesinden pizza tarifi..
- Haber Merkezi
- 21.04.2021 - 18:21
On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla özdeşleşen Ramazan pideleri, ertesi güne kaldığında cazibesini yitiriyor ve çok da lezzetli olmuyor.
Özellikle açın halinden anladığımız bu mübarek ay içerisinde israfa yer vermememiz gerekirken, bir gün öncesinin pidesini yemek istemediğimiz için her gün taptaze bir Ramazan pidesi alıyoruz.
Tam da bu noktada 'İsrafa yer yok!' mottosuyla bir öneride bulunalım istedik. Bayatlayan Ramazan pidelerinizi atmak yerine değerlendirmeye ne dersiniz?
İşte, sahurda yiyebileceğiniz hem pratik hem ekonomik hem de lezzetli bayat pidelerden pizza tarifi...
BAYAT PİDEDEN PİZZA İÇİN MALZEMELER
- 1 bayat Ramazan pidesi
- 1 adet orta boy domates
- 2 tatlı kaşığı salça
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 diş doğranmış sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 çay bardağı doğranmış sosis
- 1 çay bardağı doğranmış sucuk
- 2 adet sivri biber
- 1 adet kırmızı biber
- 1 çay bardağı konserve mısır
BAYAT PİDEDEN PİZZA NASIL YAPILIR?
- İlk olarak sosu hazırlayın.
- Sosu hazırlamak için bir tavaya yağ koyarak kızdırmaya başlayın.
- Yağın içine rendelediğiniz domatesleri ilave edin.
- Diğer malzemeleri de ekleyerek kısık ateşte yaklaşık 5 dakika pişirin.
- Sosu ateşten alın ve bayatlamış pidenin üzerine yeterli miktarda gezdirin.
- Bir sonraki aşamada üzerine sos döktüğünüz pideye kaşar peyniri hariç tüm malzemeleri eşit ve dengeli bir şekilde dizin.
- Tüm bu malzemelerin üzerine ise kaşar peyniri serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
- Kaşarlar iyice eridiğinde fırından çıkartın ve birkaç dakika sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...