İsrafa yer yok: Bayat pidelerden pizza tarifi

Mübarek Ramazan ayında, israfın önüne geçmenize yardımcı olacak bir tarifle geliyoruz. İşte, bayatlamış ve artık yenilmeyecek Ramazan pidesinden pizza tarifi..

On bir ayın sultanı Ramazan ayıyla özdeşleşen Ramazan pideleri, ertesi güne kaldığında cazibesini yitiriyor ve çok da lezzetli olmuyor.

Özellikle açın halinden anladığımız bu mübarek ay içerisinde israfa yer vermememiz gerekirken, bir gün öncesinin pidesini yemek istemediğimiz için her gün taptaze bir Ramazan pidesi alıyoruz.

Tam da bu noktada 'İsrafa yer yok!' mottosuyla bir öneride bulunalım istedik. Bayatlayan Ramazan pidelerinizi atmak yerine değerlendirmeye ne dersiniz?

İşte, sahurda yiyebileceğiniz hem pratik hem ekonomik hem de lezzetli bayat pidelerden pizza tarifi...

BAYAT PİDEDEN PİZZA İÇİN MALZEMELER

1 bayat Ramazan pidesi

1 adet orta boy domates

2 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 diş doğranmış sarımsak

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay bardağı doğranmış sosis

1 çay bardağı doğranmış sucuk

2 adet sivri biber

1 adet kırmızı biber

1 çay bardağı konserve mısır

BAYAT PİDEDEN PİZZA NASIL YAPILIR?