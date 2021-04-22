İştah açan görüntüsüyle: Mantarlı kavurmalı tost

Tost tutkunlarının iştahını kabartacak bu lezzet, sahuru tek başına göğüsleyecek içeriğiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakmaya geliyor.

Mısırlılara kadar uzanan bir tarihi geçmişe sahip olan tost, damak zevkine göre şekillenmesi ve pratik oluşuyla her öğünde gönülleri fethediyor. Bugün sahurda ne yapacağınıza karar veremediyseniz, kaşarı bol kavurmalı tosta sofralarınızda yer açın. Sıcacık çayın ya da ayranın yanında iyi gidecek bu lezzetli tost, gün boyu tok kalmanızı sağlayacak. Kavurmanın fazlasını tüketmek gün içerisinde susatacağı için abartmamakta fayda var, bizden söylemesi. İşte, kokusuyla ev halkını sahur sofrasına toplayacak tost tarifimiz;

Mantarlı Kavurmalı Tost Tarifi VİDEO

MANTARLI KAVURMALI TOST TARİFİ

Malzemeler

- 2 dilim tost ekmeği

- 5 dilim kaşar peyniri

- 50 gr kavurma

- 9 dilim mantar

- Tereyağı

Yapılışı

Tost makinesini ısıtıp tereyağı ile yağlayın ve mantar dilimlerini dizin. Kapak kısmını da kapatıp mantarları pişirin. Mantarlar piştikten sonra tost ekmeğini makineye alın ve üzerine 3 dilim kaşar peyniri koyun.

Mantarları kaşar peynirlerinin üzerine dizin ve kavurmayı mantarların üst kısmına yerleştirin. Kalan 2 dilim kaşar peyniri üst kısma koyun ve son olarak tost ekmeğini yerleştin. Tost makinesinin kapağını kapatın. Pişmesine yakın ekmeğin üzerine tereyağı sürün ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...