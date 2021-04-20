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İştah kabartan lezzet: Belen tava tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan belen tava tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, evde belen tava nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 20.04.2021 - 17:11
- Güncelleme : 20.04.2021 - 17:15
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, belen tava yer aldı.
On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler, evde belen tava tarifi hakkında araştırmalarına başladı.
İftar menünüze çok yakışacak olan belen tava, kuzu veya dana etinden yapılabiliyor. Fırın yemeği olan belen tava, isteğe bağlı olarak güveçte veya tepside pişirilebiliyor.
Peki, Hatay'ın meşhur lezzeti belen tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, belen tava tarifi...
BELEN TAVA MALZEMELERİ
- 500 gram dana eti
- 1 adet soğan
- 3 adet domates
- 2 adet kapya biberi
- Birkaç diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Pul biber
- Karabiber
- Kekik
- Tuz
- Sıvı yağ
BELEN TAVA NASIL YAPILIR?
- Öncelikle bir tavada kuşbaşından biraz küçük olacak şekilde doğranmış eti, suyu çekene kadar pişirin.
- Daha sonra pişen eti fırın tepsisine alın.
- Etler pişerken soğan, domates ve biberi iri küp şeklinde doğrayın.
- Bu malzemeleri de etin içerisine ilave edin.
- Baharatları ve tuzu da ekleyin.
- Tereyağını eritip yemeğin üzerinde gezdirin.
- Ardından 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Sıcak servis edin. Afiyet olsun..