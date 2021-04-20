İştah kabartan lezzet: Belen tava tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan belen tava tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, evde belen tava nasıl yapılır?

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, belen tava yer aldı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayında sofralarını çeşit çeşit yemeklerle süslendirmek isteyenler, evde belen tava tarifi hakkında araştırmalarına başladı.

İftar menünüze çok yakışacak olan belen tava, kuzu veya dana etinden yapılabiliyor. Fırın yemeği olan belen tava, isteğe bağlı olarak güveçte veya tepside pişirilebiliyor.

Peki, Hatay'ın meşhur lezzeti belen tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, belen tava tarifi...

BELEN TAVA MALZEMELERİ

500 gram dana eti

1 adet soğan

3 adet domates

2 adet kapya biberi

Birkaç diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Karabiber

Kekik

Tuz

Sıvı yağ

BELEN TAVA NASIL YAPILIR?