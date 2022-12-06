İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik'ten Afyon Basınına özel demeç

İstanbul AFSİAD Yönetimi olarak 11 aydır görevde olduklarını belirten Başkan Çelik sosyal çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi.

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden İstanbul AFSİAD ekibinde Başkan Hüseyin Çelik "Afyon basınına büyük önem verdiklerini ve sürekli diyalog halinde olduklarını belirterek, İstanbul AFSİAD derneğimizin faaliyetlerini duyurmada gösterdikleri hassasiyet ve teveccühlerinden dolayı Sayın Başkan Sezer Küçükkurt ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İstanbul AFSİAD Yönetimi olarak 11 aydır görevde olduklarını belirten Başkan Çelik sosyal çalışmalara da büyük önem verdiklerini söyledi. "En büyük yatırım eğitime ve gençlerimize yapılan yatırımdır." diyen Başkan Çelik İstanbul'da okuyan 400 Afyonkarahisarlı Üniversite öğrencisiyle İstanbul AFSİAD Gençlik Kollarını kurduklarını söyledi. Ramazan'da 250 Üniversite öğrencisiyle birlikte iftar programı, 350 Üniversite öğrencisinin katılımı, Afyon Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser'inde teşrifleriyle vapurla kahvaltılı boğaz turu düzenlediklerini söyledi. Afyon Eğitim Vakfı aracılığı ve bireysel olmak üzere 100 öğrenciye nakdi burs desteğinde bulunduklarını belirten Başkan Çelik " Teknofeste sponsor oldukları İHA Dron Takımının Türkiye 2.si olduğunu, yaz kurslarına katılan Afyonlu üniversite öğrencilerimize konaklama ve yemek giderleri için maddi destek sağladıklarını söyledi." Afyonkarahisar ve İstanbul'daki Afyonkarahisarlı ihtiyaç sahibi ilkogretim öğrencilerimizden 1.000 tanesine hediye kıyafet çeki dağıttıklarını belirten Başkan Çelik "geleceğimizin teminatı gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Asli görevimiz üretim ve istihdama katkıda bulunmak

Dernek olarak asli görevlerinin üretim ve istihdama katkı sunmak olduğunu belirten Başkan Çelik " İstanbul AFSİAD ve Afyon AFSİAD'lı iş insanları olarak şehrimize katma değeri yüksek marka yatırımcıları getirmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili yerli ve yabancı marka yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Başkan Çelik hazırladıkları proje ve doneleri "Afyon Siyaseti, Valiliğimiz, Belediye, İl Özel İdare, ATSO ve Afyon basınımızın da görüş ve önerinelerine sunarak güç birligi içinde şehrimize kazandırmak istiyoruz." dedi. İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik misafirperverlikleri için Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ve yönetimine tekrar teşekkür etti. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt'ta nazik ziyaretleri için İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik ve yönetimine teşekkür ederek, HES İLAÇ' ın sahibi olarak Afyonspor'a sponsor olmalarından, hem sosyal hemde üretim odaklı gayretlerinden dolayı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.